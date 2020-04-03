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3 آلاف عامل لتعقيم الحرم بـ 2160 لترًا من المعقمات يوميًا

إدارة سقيا زمزم تكلف 450 عاملاً للمشاركة في عملية التنظيف

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بـ 2160 لترًا من المعقمات صديقة للبيئة يوميًا، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بـ3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسيل والتي تبلغ ست مرات يومياً لعامة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل خمسة أيام.

وكلفت إدارة سقيا زمزم 450 عاملاً للمشاركة في عملية تنظيف وتعقيم حافظات والقواعد ومشارب ماء زمزم والبالغ عددها 27 ألف حافظة.

وقامت إدارة الخدمات بتعقيم جميع العربات اليدوية والكهربائية الموجودة في المستودعات، وتأمين الكمامات والمعقمات في جميع مراكز الخدمة داخل المسجد الحرام وخارجه، ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وتم توزيع عمال التعقيم على مدى 24 ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.

وتأتي الخطط الاحترازية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 آلاف عامل لتعقيم الحرم بـ 2160 لترًا من المعقمات يوميًا
سبق

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بـ 2160 لترًا من المعقمات صديقة للبيئة يوميًا، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بـ3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسيل والتي تبلغ ست مرات يومياً لعامة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل خمسة أيام.

وكلفت إدارة سقيا زمزم 450 عاملاً للمشاركة في عملية تنظيف وتعقيم حافظات والقواعد ومشارب ماء زمزم والبالغ عددها 27 ألف حافظة.

وقامت إدارة الخدمات بتعقيم جميع العربات اليدوية والكهربائية الموجودة في المستودعات، وتأمين الكمامات والمعقمات في جميع مراكز الخدمة داخل المسجد الحرام وخارجه، ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وتم توزيع عمال التعقيم على مدى 24 ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.

وتأتي الخطط الاحترازية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:29 PM

3 آلاف عامل لتعقيم الحرم بـ 2160 لترًا من المعقمات يوميًا

إدارة سقيا زمزم تكلف 450 عاملاً للمشاركة في عملية التنظيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بـ 2160 لترًا من المعقمات صديقة للبيئة يوميًا، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بـ3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسيل والتي تبلغ ست مرات يومياً لعامة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل خمسة أيام.

وكلفت إدارة سقيا زمزم 450 عاملاً للمشاركة في عملية تنظيف وتعقيم حافظات والقواعد ومشارب ماء زمزم والبالغ عددها 27 ألف حافظة.

وقامت إدارة الخدمات بتعقيم جميع العربات اليدوية والكهربائية الموجودة في المستودعات، وتأمين الكمامات والمعقمات في جميع مراكز الخدمة داخل المسجد الحرام وخارجه، ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وتم توزيع عمال التعقيم على مدى 24 ساعة موزعين على ثلاث ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.

وتأتي الخطط الاحترازية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن عدة جهود تعاونية مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى بهدف تحقيق التطلعات الكريمة من القيادة.

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