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وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون أزمة احتجاز إيران لناقلة النفط

أكدوا أن العبور الآمن للسفن بمضيق هرمز له أولوية قصوى للدول الأوروبية

بحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمس، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها بأن "الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".

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وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون أزمة احتجاز إيران لناقلة النفط
سبق

بحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمس، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها بأن "الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".

22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
02:01 AM

وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون أزمة احتجاز إيران لناقلة النفط

أكدوا أن العبور الآمن للسفن بمضيق هرمز له أولوية قصوى للدول الأوروبية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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بحث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، أمس، مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس في اتصال هاتفي الاحتجاز غير الشرعي من جانب إيران لناقلة النفط التي ترفع علم بريطانيا.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها بأن "الوزراء اتفقوا على أن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الدول الأوروبية، على أن يتم في الوقت نفسه تجنّب أي تصعيد محتمل في المنطقة".

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