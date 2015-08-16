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كشفت شرطة الرياض حقيقة فيديو تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد

ليست حادث سطو.. اعتداء إثر خلاف بينهم بتموينات في الخرج

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يَظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد يعمل بمحل للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

وقال المتحدث: باشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/ 12/ 1440هـ، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانييْن على المجني عليه؛ جاء إثر خلاف بينهم، ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وأضاف: قد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانييْن والقبض عليهما وهما "مواطنان في العقد الثاني من العمر"؛ حيث أقرّا بذلك، وتقرر توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأردف: شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشفت شرطة الرياض حقيقة فيديو تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد
سبق

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يَظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد يعمل بمحل للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

وقال المتحدث: باشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/ 12/ 1440هـ، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانييْن على المجني عليه؛ جاء إثر خلاف بينهم، ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وأضاف: قد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانييْن والقبض عليهما وهما "مواطنان في العقد الثاني من العمر"؛ حيث أقرّا بذلك، وتقرر توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأردف: شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
02:49 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
04:03 PM

كشفت شرطة الرياض حقيقة فيديو تعدّي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد

ليست حادث سطو.. اعتداء إثر خلاف بينهم بتموينات في الخرج

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
7,980

أكد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيال مقطع فيديو يَظهر من خلاله تعدي شابين بالأسلحة البيضاء على وافد يعمل بمحل للتموينات بمحافظة الخرج جنوبي العاصمة الرياض، وتفسيره بأنه حادثة سطو.

وقال المتحدث: باشرت الأجهزة الأمنية هذه القضية صباح يوم الثلاثاء الموافق 12/ 12/ 1440هـ، واتضح من إجراءات الضبط الجنائي أن اعتداء الجانييْن على المجني عليه؛ جاء إثر خلاف بينهم، ونتج عنه تعرض المجني عليه لإصابات بسيطة.

وأضاف: قد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجانييْن والقبض عليهما وهما "مواطنان في العقد الثاني من العمر"؛ حيث أقرّا بذلك، وتقرر توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأردف: شرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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