طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس
يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين
قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.
وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-04
قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.
وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
07:02 PM
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس
يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين
قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.
وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.