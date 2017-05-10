"الشثري" يقدِّم برنامج "مغفرة ربي" على قناة اقرأ

يناقش الأسباب والأمور الجاذبة لمغفرة الله -عز وجل-

يقدِّم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، يوميًّا برنامج "مغفرة ربي" على قناة اقرأ الفضائية.

ويناقش الشيخ الشثري خلال البرنامج الأسباب والأمور الجاذبة لمغفرة الله سبحانه وتعالى، وكيف يفوز الإنسان بمغفرة الله –عز وجل- من خلال معانٍ إيمانية كثيرة، يقدمها طوال حلقات البرنامج.

برنامج "مغفرة ربي" مع الشيخ سعد الشثري يُبثُّ يوميًّا على شاشة اقرأ عند الساعة الـ5:45 مساء خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد الـ5 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.