أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.

الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-02 أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 04:13 PM

الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" قضى عدة أيام بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا





A A A





8 مشاركة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.