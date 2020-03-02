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الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

قضى عدة أيام  بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:13 PM

الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"

قضى عدة أيام  بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.

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