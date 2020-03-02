أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.
الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
قضى عدة أيام بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.الأردن فيروس كورونا الجديد
اعلان
الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-02
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:13 PM
الأردن تعلن: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
قضى عدة أيام بالحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا
أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، والمصاب هو أردني قضى عدة أيام في الحجر الصحي بعد عودته من إيطاليا.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
3,932
91 مليار ..
29 يناير
11,642
70 مليار ..
26 أكتوبر
17,842
53.8 مليار
31 يوليو
39,067