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وزارة النقل: "العلامة الكيلومترية" توضح الموقع الحالي لسائق المركبة لطلب المساعدة

أوضحت وزارة النقل، أن العلامة الكيلومترية التي توضع على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية إشارة إرشادية مهمة للسائقين.

وقالت وزارة النقل إن "العلامة الكيلومترية توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة".

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة النقل: "العلامة الكيلومترية" توضح الموقع الحالي لسائق المركبة لطلب المساعدة
سبق

أوضحت وزارة النقل، أن العلامة الكيلومترية التي توضع على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية إشارة إرشادية مهمة للسائقين.

وقالت وزارة النقل إن "العلامة الكيلومترية توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:15 AM

وزارة النقل: "العلامة الكيلومترية" توضح الموقع الحالي لسائق المركبة لطلب المساعدة

A A A
خالد علي - الرياض
2
2,145

أوضحت وزارة النقل، أن العلامة الكيلومترية التي توضع على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية إشارة إرشادية مهمة للسائقين.

وقالت وزارة النقل إن "العلامة الكيلومترية توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة".

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