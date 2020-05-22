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مصرع وإصابة شابين سقطت مركبتهما من منحدر جبلي بفيفاء

وسط مطالبات الأهالي بإصلاح وعورة الطرق بسبب التضاريس الوعرة

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بإصابات بالغة في حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب" من منحدر جبلي شاهق وقع اليوم بمحافظة فيفاء.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت على الرقم (٩٩٧) مساء اليوم الجمعة عند الساعة 2:39؛ بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، على امتداد طريق السلماني بمحافظة فيفاء.

وأضاف "صرخي" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث لم تجد مصابين في الموقع؛ حيث تم نقلهم عن طريق المواطنين للمستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية.

ولفت "صرخي" إلى أنه وبحسب إفادة المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، أن إصابتين كانتا في الموقع، وتم نقلهم عن طريق أشخاص إلى مستشفى فيفاء العام.

وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدّد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة، ووضع مصدّات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلّب ذلك.

حادث انقلاب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وإصابة شابين سقطت مركبتهما من منحدر جبلي بفيفاء
سبق

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بإصابات بالغة في حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب" من منحدر جبلي شاهق وقع اليوم بمحافظة فيفاء.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت على الرقم (٩٩٧) مساء اليوم الجمعة عند الساعة 2:39؛ بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، على امتداد طريق السلماني بمحافظة فيفاء.

وأضاف "صرخي" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث لم تجد مصابين في الموقع؛ حيث تم نقلهم عن طريق المواطنين للمستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية.

ولفت "صرخي" إلى أنه وبحسب إفادة المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، أن إصابتين كانتا في الموقع، وتم نقلهم عن طريق أشخاص إلى مستشفى فيفاء العام.

وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدّد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة، ووضع مصدّات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلّب ذلك.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
08:58 PM

مصرع وإصابة شابين سقطت مركبتهما من منحدر جبلي بفيفاء

وسط مطالبات الأهالي بإصلاح وعورة الطرق بسبب التضاريس الوعرة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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16,028

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بإصابات بالغة في حادث انقلاب مركبة من نوع "جيب" من منحدر جبلي شاهق وقع اليوم بمحافظة فيفاء.

وتفصيلًا: أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، بيشي الصرخي؛ أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقّت على الرقم (٩٩٧) مساء اليوم الجمعة عند الساعة 2:39؛ بلاغًا عن حادث انقلاب مركبة، على امتداد طريق السلماني بمحافظة فيفاء.

وأضاف "صرخي" أنه على الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث لم تجد مصابين في الموقع؛ حيث تم نقلهم عن طريق المواطنين للمستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية.

ولفت "صرخي" إلى أنه وبحسب إفادة المواطنين المتواجدين في موقع الحادث، أن إصابتين كانتا في الموقع، وتم نقلهم عن طريق أشخاص إلى مستشفى فيفاء العام.

وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدّد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة، ووضع مصدّات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلّب ذلك.

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