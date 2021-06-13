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"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات

العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي الفيروس

نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة، أن نحو خمسة المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

فيروس كورونا الجديد

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"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات
سبق

نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة، أن نحو خمسة المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
10:13 AM

"ديلي تليجراف": خمسة مرضى كورونا ببريطانيا أصيبوا بالعدوى داخل مستشفيات

العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عن بيانات لعلماء بالحكومة، أن نحو خمسة المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات.

وذكر تقرير للصحيفة أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19؛ مسؤولة عما يصل إلى 22 بالمئة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات، ونحو 11 بالمئة من الوفيات.

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