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كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين

"جونز هوبكنز": تَمَاثل للشفاء قرابة الـ5 ملايين ونصف والوفيات 516210

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس، أن 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" حسب عداد الجامعة؛ فإن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210؛ فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر إصابة، مع تسجيلها مليونين وما يزيد على 686 ألف حالة، تليها البرازيل (بنحو مليون و448 ألفًا)، وروسيا (654 ألفًا) والهند (604 آلاف) وبريطانيا (حوالى 315 ألفًا).

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كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين
سبق

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس، أن 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" حسب عداد الجامعة؛ فإن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210؛ فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر إصابة، مع تسجيلها مليونين وما يزيد على 686 ألف حالة، تليها البرازيل (بنحو مليون و448 ألفًا)، وروسيا (654 ألفًا) والهند (604 آلاف) وبريطانيا (حوالى 315 ألفًا).

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:06 AM

كورونا والعالم.. 217 ألف إصابة آخر 24 ساعة والحصيلة 10.6 ملايين

"جونز هوبكنز": تَمَاثل للشفاء قرابة الـ5 ملايين ونصف والوفيات 516210

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية اليوم الخميس، أن 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا تم رصدها في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة؛ لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" حسب عداد الجامعة؛ فإن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210؛ فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصًا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين الدول الأكثر إصابة، مع تسجيلها مليونين وما يزيد على 686 ألف حالة، تليها البرازيل (بنحو مليون و448 ألفًا)، وروسيا (654 ألفًا) والهند (604 آلاف) وبريطانيا (حوالى 315 ألفًا).

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