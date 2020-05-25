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بالفيديو.. الأمطار تجري الأودية والشعاب وتملأ سد شيبانة بسبت العلاية

هطلت اليوم من متوسطة إلى غزيرة

هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلاية وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.


وشملت الأمطار مدينة سبت العلاية والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول، وجريان وادي مهرة شمال مركز باشوت بمياه السيول.

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بالفيديو.. الأمطار تجري الأودية والشعاب وتملأ سد شيبانة بسبت العلاية
سبق

هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلاية وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.


وشملت الأمطار مدينة سبت العلاية والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول، وجريان وادي مهرة شمال مركز باشوت بمياه السيول.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
09:03 PM

بالفيديو.. الأمطار تجري الأودية والشعاب وتملأ سد شيبانة بسبت العلاية

هطلت اليوم من متوسطة إلى غزيرة

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
0
1,155

هطلت اليوم، أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلاية وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.


وشملت الأمطار مدينة سبت العلاية والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة، وامتلاء سد وادي شيبانة بمياه السيول، وجريان وادي مهرة شمال مركز باشوت بمياه السيول.

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