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"العزمة" مديرًا تنفيذيًا لجمعية الأفلاج الخيرية

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية ترشيح ياسر العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مجلس الإدارة ‫وافق على تعيين ياسر بن عتيق العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية، وذلك بعد حصوله على المركز الأول في اختبار مقابلة المدير التنفيذي.

يُذكر أن العزمة من الكوادر الشابة التي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال العمل التطوعي والإداري.

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"العزمة" مديرًا تنفيذيًا لجمعية الأفلاج الخيرية
سبق

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية ترشيح ياسر العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مجلس الإدارة ‫وافق على تعيين ياسر بن عتيق العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية، وذلك بعد حصوله على المركز الأول في اختبار مقابلة المدير التنفيذي.

يُذكر أن العزمة من الكوادر الشابة التي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال العمل التطوعي والإداري.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
01:12 AM

"العزمة" مديرًا تنفيذيًا لجمعية الأفلاج الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية ترشيح ياسر العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية.

وأوضحت الجمعية أن مجلس الإدارة ‫وافق على تعيين ياسر بن عتيق العزمة مديرًا تنفيذيًا للجمعية، وذلك بعد حصوله على المركز الأول في اختبار مقابلة المدير التنفيذي.

يُذكر أن العزمة من الكوادر الشابة التي تمتلك سجلاً حافلاً في مجال العمل التطوعي والإداري.

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