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تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قراراً يقضي بتعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي.

وكان رئيس النادي قد أعاد هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي وتم دمجهما ليصبح مسماها إدارة الإعلام والاتصال وذلك لرفع المستوى التنظيمي حيث تم تعيين بدر السليمان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر
سبق

أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قراراً يقضي بتعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي.

وكان رئيس النادي قد أعاد هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي وتم دمجهما ليصبح مسماها إدارة الإعلام والاتصال وذلك لرفع المستوى التنظيمي حيث تم تعيين بدر السليمان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
11:29 PM

تعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً لنادي النصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت قراراً يقضي بتعيين سعود الصرامي متحدثاً رسمياً للنادي.

وكان رئيس النادي قد أعاد هيكلة المركز الإعلامي وإدارة العلاقات العامة بالنادي وتم دمجهما ليصبح مسماها إدارة الإعلام والاتصال وذلك لرفع المستوى التنظيمي حيث تم تعيين بدر السليمان مديراً لإدارة الإعلام والاتصال بالنادي.

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