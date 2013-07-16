"أبشر": بهذه الطريقة يُستخرج تصريح دخول مكة للعمالة المنزلية

أكدت منصة "أبشر" الإلكترونية، أنه بإمكان المواطن طلبُ تصريح دخول مكة المكرمة للعمالة المنزلية خلال موسم الحج إلكترونيًّا، عبر حسابه في منصة "أبشر".

جاء ذلك عبر تغريدة توضيحية نشرتها المنصة في حسابها الرسمي على "تويتر".