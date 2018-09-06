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الطائف تجهز الأخضر السعودي "تحت 19 عامًا" لبطولة آسيا

يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته من خلال معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، الذي يستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.
وأدى لاعبو الأخضر تدريباتهم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث تركزت التمارين على الدفاع من الأطراف عن الكرات العرضية، أعقبها مران تكتيكي، بالإضافة إلى تمارين تخصصية للدفاع والوسط والهجوم كلٌ على حدة، أعقبها مران للعمل على التنشيط الهجومي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الطائف تجهز الأخضر السعودي "تحت 19 عامًا" لبطولة آسيا
سبق

يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته من خلال معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، الذي يستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.
وأدى لاعبو الأخضر تدريباتهم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث تركزت التمارين على الدفاع من الأطراف عن الكرات العرضية، أعقبها مران تكتيكي، بالإضافة إلى تمارين تخصصية للدفاع والوسط والهجوم كلٌ على حدة، أعقبها مران للعمل على التنشيط الهجومي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
03:17 PM
اخر تعديل
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
10:01 PM

الطائف تجهز الأخضر السعودي "تحت 19 عامًا" لبطولة آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته من خلال معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، الذي يستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.
وأدى لاعبو الأخضر تدريباتهم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث تركزت التمارين على الدفاع من الأطراف عن الكرات العرضية، أعقبها مران تكتيكي، بالإضافة إلى تمارين تخصصية للدفاع والوسط والهجوم كلٌ على حدة، أعقبها مران للعمل على التنشيط الهجومي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

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