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فيديو .. فيضانات إيران تحوّل مدنها إلى أنهار

وسط مخاوف من هطول مزيدٍ من الأمطار

تقوم إيران بإجلاء مزيدٍ من البلدات والقرى في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في جنوب غربي البلاد مع توقع مزيدٍ من الأمطار.. وبلغ عدد القتلى من جرّاء الفيضانات 70 قتيلاً، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

وحسب تقرير مصوّر على موقع "CNN" بالعربية، تأثرت قرابة 1900 مدينة وقرية حتى الآن بسبب الفيضانات وذلك بعد 3 أسابيع من الأمطار الغزيرة، وتسبّبت الأمطار في مقتل نحو 70 شخصاً، بينما تشرّد الآلاف غيرهم.

ومع توقع خبراء "الأرصاد" لهطول مزيدٍ من الأمطار، لا يريد المسؤولون المخاطرة، ويقومون بإخلاء مجتمعات بأكملها بالقرب من الحدود الغنية بالنفط مع العراق، ويقول وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي: "إن نحو 400 ألف شخص هنا يتعرّضون للفيضانات، لا يجب أن نقبل بأيّ مخاطر ولن تقع أيّ حوادث، إن شاء الله".

وقامت السلطات بنشر وحدات طبية متنقلة، في حين تحث مَن يعيش بالقرب من السدود والأنهار على الذهاب إلى ملاجئ الطوارئ، ويقول عمال الإنقاذ إنهم قلقون بشأن حجم الفيضان، الذي غمر آلاف الطرق، ودمّر أكثر من 80 جسراً.

وأغلق العراق أيضاً الحدود مع إيران أمام المسافرين والتجار حتى إشعار آخر، وقالت إيران إن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية تبطئ من وصول الإمدادات والمساعدات إلى المناطق المتأثرة، بينما تقول الولايات المتحدة إنها تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وألقت باللائمة على الحكومة الإيرانية، قائلة إنها أساءت إدارة التخطيط الحضري، واستعداداتها للطوارئ.

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فيديو .. فيضانات إيران تحوّل مدنها إلى أنهار
سبق

تقوم إيران بإجلاء مزيدٍ من البلدات والقرى في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في جنوب غربي البلاد مع توقع مزيدٍ من الأمطار.. وبلغ عدد القتلى من جرّاء الفيضانات 70 قتيلاً، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

وحسب تقرير مصوّر على موقع "CNN" بالعربية، تأثرت قرابة 1900 مدينة وقرية حتى الآن بسبب الفيضانات وذلك بعد 3 أسابيع من الأمطار الغزيرة، وتسبّبت الأمطار في مقتل نحو 70 شخصاً، بينما تشرّد الآلاف غيرهم.

ومع توقع خبراء "الأرصاد" لهطول مزيدٍ من الأمطار، لا يريد المسؤولون المخاطرة، ويقومون بإخلاء مجتمعات بأكملها بالقرب من الحدود الغنية بالنفط مع العراق، ويقول وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي: "إن نحو 400 ألف شخص هنا يتعرّضون للفيضانات، لا يجب أن نقبل بأيّ مخاطر ولن تقع أيّ حوادث، إن شاء الله".

وقامت السلطات بنشر وحدات طبية متنقلة، في حين تحث مَن يعيش بالقرب من السدود والأنهار على الذهاب إلى ملاجئ الطوارئ، ويقول عمال الإنقاذ إنهم قلقون بشأن حجم الفيضان، الذي غمر آلاف الطرق، ودمّر أكثر من 80 جسراً.

وأغلق العراق أيضاً الحدود مع إيران أمام المسافرين والتجار حتى إشعار آخر، وقالت إيران إن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية تبطئ من وصول الإمدادات والمساعدات إلى المناطق المتأثرة، بينما تقول الولايات المتحدة إنها تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وألقت باللائمة على الحكومة الإيرانية، قائلة إنها أساءت إدارة التخطيط الحضري، واستعداداتها للطوارئ.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
01:01 PM

فيديو .. فيضانات إيران تحوّل مدنها إلى أنهار

وسط مخاوف من هطول مزيدٍ من الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقوم إيران بإجلاء مزيدٍ من البلدات والقرى في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في جنوب غربي البلاد مع توقع مزيدٍ من الأمطار.. وبلغ عدد القتلى من جرّاء الفيضانات 70 قتيلاً، وفقاً لوسائل الإعلام الرسمية.

وحسب تقرير مصوّر على موقع "CNN" بالعربية، تأثرت قرابة 1900 مدينة وقرية حتى الآن بسبب الفيضانات وذلك بعد 3 أسابيع من الأمطار الغزيرة، وتسبّبت الأمطار في مقتل نحو 70 شخصاً، بينما تشرّد الآلاف غيرهم.

ومع توقع خبراء "الأرصاد" لهطول مزيدٍ من الأمطار، لا يريد المسؤولون المخاطرة، ويقومون بإخلاء مجتمعات بأكملها بالقرب من الحدود الغنية بالنفط مع العراق، ويقول وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي: "إن نحو 400 ألف شخص هنا يتعرّضون للفيضانات، لا يجب أن نقبل بأيّ مخاطر ولن تقع أيّ حوادث، إن شاء الله".

وقامت السلطات بنشر وحدات طبية متنقلة، في حين تحث مَن يعيش بالقرب من السدود والأنهار على الذهاب إلى ملاجئ الطوارئ، ويقول عمال الإنقاذ إنهم قلقون بشأن حجم الفيضان، الذي غمر آلاف الطرق، ودمّر أكثر من 80 جسراً.

وأغلق العراق أيضاً الحدود مع إيران أمام المسافرين والتجار حتى إشعار آخر، وقالت إيران إن العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية تبطئ من وصول الإمدادات والمساعدات إلى المناطق المتأثرة، بينما تقول الولايات المتحدة إنها تقف على أهبة الاستعداد للمساعدة، وألقت باللائمة على الحكومة الإيرانية، قائلة إنها أساءت إدارة التخطيط الحضري، واستعداداتها للطوارئ.

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