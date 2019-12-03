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"السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام

أكد أن معرض روائع آثار المملكة يحتوي على "326" قطعة أثرية

أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.

وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.

وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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"السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام
سبق

أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.

وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.

وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:43 PM

"السياحة": لدينا 44 بعثة تنقيب والمملكة كانت تنبض بالحياة من مليون عام

أكد أن معرض روائع آثار المملكة يحتوي على "326" قطعة أثرية

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خالد خليل - الرياض
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أكد مدير عام البحوث والدراسات الأثرية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله الزهراني أن المملكة تقدمت بشكل كبير في التنقيب والاكتشافات الأثرية مؤخرًا، مشيرًا إلى وجود 44 بعثة أثرية دولية ومحلية تنقب في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الزهراني إلى أن الأبحاث الأخيرة أثبتت أن المملكة كانت مأهولة ونابضة بالحياة البشرية والحيوانية لما تميزت به من مقومات طبيعية جاذبة للعيش فيها منذ أكثر من مليون سنة، وكانت تجري بها الأنهار الكبيرة والبحيرات والمساحات الخضراء التي جعلت المملكة ملتقى للحضارات عبر الحقب المختلفة.

وأوضح أن معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تمثل روما محطته 17 ويستمر ثلاثة أشهر، يشتمل على أبرز روائع القطع الأثرية من مختلف مناطق المملكة التي تم الكشف عنها من أعمال المسح والتنقيب الأثري، حيث يحتوي المعرض على (326) قطعة أثرية.

وكشف الزهراني في حديثه لوسائل الإعلام الإيطالية أن المعرض حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال عرضه بدءاً من عام 2010 إلى 2019 في أشهر المتاحف العالمية في المدن والعواصم الأوروبية والأمريكية والآسيوية والخليجية، حيث حظي المعرض بزيارة أكثر من 5 ملايين زائر وزائرة.

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