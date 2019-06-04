النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قصر الصفا .. خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر

يتقدمهم "سعد الحريري" وتناول الجميع طعام الإفطار معه

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، والأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة له - أيده الله - بعيد الفطر المبارك.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قصر الصفا .. خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، والأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة له - أيده الله - بعيد الفطر المبارك.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
08:56 AM
اخر تعديل
04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
07:50 PM

قصر الصفا .. خادم الحرمين يستقبل المهنئين بعيد الفطر

يتقدمهم "سعد الحريري" وتناول الجميع طعام الإفطار معه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
6,742

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم في الديوان الملكي بقصر الصفا بمكة المكرمة عقب صلاة عيد الفطر المبارك، رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري، والأمراء والعلماء والمشايخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، الذين قدّموا التهنئة له - أيده الله - بعيد الفطر المبارك.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,905

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة