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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس دولة فلسطين

أشاد فيه بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال عن تمنياته للمملكة، وشعبها، بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه أن يجنِّب الشعب الفلسطيني وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفلسطيني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس دولة فلسطين
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال عن تمنياته للمملكة، وشعبها، بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه أن يجنِّب الشعب الفلسطيني وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:23 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس دولة فلسطين

أشاد فيه بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,677

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ‏-اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وأعرب فخامة الرئيس محمود عباس خلال الاتصال عن تمنياته للمملكة، وشعبها، بتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بمواقف السعودية الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين اللهَ سبحانه أن يجنِّب الشعب الفلسطيني وشعوب العالم تبعات هذه الجائحة وآثارها السلبية.

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