"حمدالله": أتدربُ ساعتَيْن يوميًّا بالبيت.. والتبرع للمحتاجين سلوك ديني

مهاجم النصر طالب باستمرار التمارين في المنزل والاعتناء بالبرنامج الغذائي

قال مهاجم فريق النصر عبدالرزاق حمدالله إنه كان يفضل تقديم التبرعات التي قدمها في السر بعيدًا عن أعين الإعلام، لكنه أعلن ذلك من أجل تشجيع بقية اللاعبين على هذا النهج والسلوك الاجتماعي، الذي يفرضه الدين والإنسانية تجاه المجتمع.

وكان المغربي "حمدالله" قد أعلن تكفُّله بنفقات 1000 أسرة محتاجة في المغرب خلال هذه الظروف الصعبة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هداف النصر أنه يتدرب بشكل يومي في منزله مع مدرب الفريق عبر تقنية الفيديو من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية في الوقت الراهن.

وقال حمدالله في حديث مع قناة "ميدي 1" المغربية: "أتدرب لمدة ساعتين يوميًّا في البيت، مع الالتزام بنظام غذائي معين".