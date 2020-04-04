النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حمدالله": أتدربُ ساعتَيْن يوميًّا بالبيت.. والتبرع للمحتاجين سلوك ديني

مهاجم النصر طالب باستمرار التمارين في المنزل والاعتناء بالبرنامج الغذائي

قال مهاجم فريق النصر عبدالرزاق حمدالله إنه كان يفضل تقديم التبرعات التي قدمها في السر بعيدًا عن أعين الإعلام، لكنه أعلن ذلك من أجل تشجيع بقية اللاعبين على هذا النهج والسلوك الاجتماعي، الذي يفرضه الدين والإنسانية تجاه المجتمع.

وكان المغربي "حمدالله" قد أعلن تكفُّله بنفقات 1000 أسرة محتاجة في المغرب خلال هذه الظروف الصعبة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هداف النصر أنه يتدرب بشكل يومي في منزله مع مدرب الفريق عبر تقنية الفيديو من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية في الوقت الراهن.

وقال حمدالله في حديث مع قناة "ميدي 1" المغربية: "أتدرب لمدة ساعتين يوميًّا في البيت، مع الالتزام بنظام غذائي معين".

فيروس كورونا الجديد النصر عبدالرزاق حمدالله

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"حمدالله": أتدربُ ساعتَيْن يوميًّا بالبيت.. والتبرع للمحتاجين سلوك ديني
سبق

قال مهاجم فريق النصر عبدالرزاق حمدالله إنه كان يفضل تقديم التبرعات التي قدمها في السر بعيدًا عن أعين الإعلام، لكنه أعلن ذلك من أجل تشجيع بقية اللاعبين على هذا النهج والسلوك الاجتماعي، الذي يفرضه الدين والإنسانية تجاه المجتمع.

وكان المغربي "حمدالله" قد أعلن تكفُّله بنفقات 1000 أسرة محتاجة في المغرب خلال هذه الظروف الصعبة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هداف النصر أنه يتدرب بشكل يومي في منزله مع مدرب الفريق عبر تقنية الفيديو من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية في الوقت الراهن.

وقال حمدالله في حديث مع قناة "ميدي 1" المغربية: "أتدرب لمدة ساعتين يوميًّا في البيت، مع الالتزام بنظام غذائي معين".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:13 AM

"حمدالله": أتدربُ ساعتَيْن يوميًّا بالبيت.. والتبرع للمحتاجين سلوك ديني

مهاجم النصر طالب باستمرار التمارين في المنزل والاعتناء بالبرنامج الغذائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
5,495

قال مهاجم فريق النصر عبدالرزاق حمدالله إنه كان يفضل تقديم التبرعات التي قدمها في السر بعيدًا عن أعين الإعلام، لكنه أعلن ذلك من أجل تشجيع بقية اللاعبين على هذا النهج والسلوك الاجتماعي، الذي يفرضه الدين والإنسانية تجاه المجتمع.

وكان المغربي "حمدالله" قد أعلن تكفُّله بنفقات 1000 أسرة محتاجة في المغرب خلال هذه الظروف الصعبة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هداف النصر أنه يتدرب بشكل يومي في منزله مع مدرب الفريق عبر تقنية الفيديو من أجل الحفاظ على لياقته البدنية والذهنية في الوقت الراهن.

وقال حمدالله في حديث مع قناة "ميدي 1" المغربية: "أتدرب لمدة ساعتين يوميًّا في البيت، مع الالتزام بنظام غذائي معين".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,854
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,506
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,866

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة