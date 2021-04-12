أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه وأهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال أمير المنطقة: "يشرفني أن أرفع لكم يا خادم الحرمين الشريفين باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير، أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، ويديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم سيدي".

كما رفع، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قائلاً: "يشرفني أن أبعث لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك، أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى القدير، أن يمدكم بموفور الصحة والعافية، ويحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم، والله يحفظكم ويرعاكم".