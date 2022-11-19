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الكويت.. تكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الأمير كان قد أعفى أمس وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أصدر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان قد أصدر أمير الكويت أمس أمرين بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صباح خالد الحمد الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكويت.. تكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء
سبق

أصدر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان قد أصدر أمير الكويت أمس أمرين بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
02:39 PM

الكويت.. تكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

الأمير كان قد أعفى أمس وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان قد أصدر أمير الكويت أمس أمرين بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

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