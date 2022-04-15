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صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بمجموعة الـ20 لتعليقها خدمة الديون عن الدول الفقيرة

سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر

أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمّن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشدّ فقرًا.

وذكرت "جورجيفا" في بيان لاجتماع المجموعة أن صندوق النقد يسعى بشكل عاجل للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، أن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو (أيار) المقبل إلى 31 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تجديده في 2021.

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صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بمجموعة الـ20 لتعليقها خدمة الديون عن الدول الفقيرة
سبق

أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمّن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشدّ فقرًا.

وذكرت "جورجيفا" في بيان لاجتماع المجموعة أن صندوق النقد يسعى بشكل عاجل للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، أن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو (أيار) المقبل إلى 31 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تجديده في 2021.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
06:27 PM

صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بمجموعة الـ20 لتعليقها خدمة الديون عن الدول الفقيرة

سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، اليوم (الأربعاء)؛ باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمّن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشدّ فقرًا.

وذكرت "جورجيفا" في بيان لاجتماع المجموعة أن صندوق النقد يسعى بشكل عاجل للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، أن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو (أيار) المقبل إلى 31 ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية تجديده في 2021.

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