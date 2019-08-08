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قلب وضغط دم وكسور.. 10 آلاف حاج راجعوا مستشفيات الطوارئ بالحرم

منذ 20 ذي القعدة وحتى يوم أمس.. وتنويم 118 حالة في العناية المركزة

استقبلت مستشفيات ومراكز أجياد والحرم للطوارئ في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ منذ 20 ذي القعدة وحتى نهاية يوم 6 ذي الحجة أكثر من 10 آلاف حاج.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحجاج قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة داخل تلك المراكز ومغادرتها؛ فيما تم تنويم 118 حالة في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم حتى استقرارها الصحي ومغادرة المستشفى؛ بينما تم تحويل عدد 30 حالة إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة لمتابعة العلاج.

وذكرت الوزارة أن الحالات تنوعت بين أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور؛ فيما سُجلت حالة واحدة تمثلت في الإجهاد الحراري تَلَقّت العلاج اللازم حسب البروتوكول المعتمد لمثل هذه الحالات؛ وذلك في العيادة المستحدثة مؤخرًا للإجهاد الحراري بعدد ثمانية أسرّة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ، المجاور للحرم المكي الشريف، ومستشفى الحرم للطوارئ الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، خُصّصا لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم؛ لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، إضافة إلى المراكز الصحية الأربعة داخل الحرم المكي الشريف والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قلب وضغط دم وكسور.. 10 آلاف حاج راجعوا مستشفيات الطوارئ بالحرم
سبق

استقبلت مستشفيات ومراكز أجياد والحرم للطوارئ في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ منذ 20 ذي القعدة وحتى نهاية يوم 6 ذي الحجة أكثر من 10 آلاف حاج.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحجاج قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة داخل تلك المراكز ومغادرتها؛ فيما تم تنويم 118 حالة في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم حتى استقرارها الصحي ومغادرة المستشفى؛ بينما تم تحويل عدد 30 حالة إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة لمتابعة العلاج.

وذكرت الوزارة أن الحالات تنوعت بين أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور؛ فيما سُجلت حالة واحدة تمثلت في الإجهاد الحراري تَلَقّت العلاج اللازم حسب البروتوكول المعتمد لمثل هذه الحالات؛ وذلك في العيادة المستحدثة مؤخرًا للإجهاد الحراري بعدد ثمانية أسرّة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ، المجاور للحرم المكي الشريف، ومستشفى الحرم للطوارئ الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، خُصّصا لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم؛ لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، إضافة إلى المراكز الصحية الأربعة داخل الحرم المكي الشريف والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
12:32 PM

قلب وضغط دم وكسور.. 10 آلاف حاج راجعوا مستشفيات الطوارئ بالحرم

منذ 20 ذي القعدة وحتى يوم أمس.. وتنويم 118 حالة في العناية المركزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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استقبلت مستشفيات ومراكز أجياد والحرم للطوارئ في الحرم المكي الشريف خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ منذ 20 ذي القعدة وحتى نهاية يوم 6 ذي الحجة أكثر من 10 آلاف حاج.

وأوضحت وزارة الصحة أن الحجاج قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة داخل تلك المراكز ومغادرتها؛ فيما تم تنويم 118 حالة في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم حتى استقرارها الصحي ومغادرة المستشفى؛ بينما تم تحويل عدد 30 حالة إلى المستشفيات التخصصية والعامة بالمنطقة لمتابعة العلاج.

وذكرت الوزارة أن الحالات تنوعت بين أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور؛ فيما سُجلت حالة واحدة تمثلت في الإجهاد الحراري تَلَقّت العلاج اللازم حسب البروتوكول المعتمد لمثل هذه الحالات؛ وذلك في العيادة المستحدثة مؤخرًا للإجهاد الحراري بعدد ثمانية أسرّة، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ، المجاور للحرم المكي الشريف، ومستشفى الحرم للطوارئ الذي يقع في الجهة الشمالية من المسجد الحرام، خُصّصا لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى والمصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم؛ لتوفير الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لهم على مدار اليوم، إضافة إلى المراكز الصحية الأربعة داخل الحرم المكي الشريف والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

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