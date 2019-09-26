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"الحميدان" يدشن 3 مشاريع للاعتماد المؤسسي وتجويد مخرجات التعليم بجامعة جدة

قال إن هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، ثلاثة مشاريع للاعتماد المؤسسي بالجامعة وذلك بقاعة الجوهرة بشطر الطالبات بالفيصلية.

وفي التفاصيل، تم التدشين بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، والمشرف على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور إبراهيم الحربي وعمداء وعميدات ووكلاء ووكيلات الكليات ورؤساء وأعضاء لجان معايير الاعتماد المؤسسي وبحضور (120) مشاركاً من المستهدفين بالمشروع من شطري الطلاب والطالبات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان إن تدشين هذه المشاريع الثلاثة يعتبر البداية الفعلية للمرحلة الجديدة وهي المرحلة الأهم والتحدي الأصعب لرفع جودة مخرجات الجامعة بشكل جيد يكسب ثقة المجتمع وبما يتوافق مع سوق العمل وما يتطلبه من خصائص ومهارات تتماشى مع تغيرات سوق العمل في العالم.

وأشار "الحميدان" إلى نجاح الجامعة في مخرجات السنة التحضيرية، وسيكون هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً لتكتمل كافة الأدوار.

وبدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع رحب فيها بتشريف مدير الجامعة ووكلائها وكافة المشاركين، موضحاً أن يتضمن تدشين ثلاثة مشاريع رئيسية وهي مشروع الاعتماد المؤسسي بالجامعة والذي يهدف إلى تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك، ومشروع اختيار مخرجات التعليم لمرحلة البكالوريوس والذي يهدف إلى التحقق من الكفايات التي تم اعتمادها من المركز الوطني للقياس والتخصصات التي لم يتم التركيز عليها في مخرجات التعليم والتي ستسهم في تجويد العملية التعليمية وتوفير فرص أكثر للتوظيف، والمشروع الثالث وهو مواصفات خريجي جامعة جدة، والذي يهتم بمجموعة القيم والمهارات وهوية طالب جامعة جدة ويركز على المهارات الشخصية إلى جانب المخرجات المهنية والأكاديمية.

تلا ذلك كلمة لوكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي أشار فيها إلى أن جامعة جدة لديها عمليات تعليمية على المستوى التعليمي الأكاديمي، وأعينها دائماً تقع على الطالب المستفيد الأول من خدماتها والتي تأتي هذه المشاريع الثلاثة لتحقق هذه التطلعات والأولويات.

وقام مدير الجامعة بتدشين المشاريع الثلاثة وتوقيع عقود الاعتماد المؤسسي وتسليم رؤساء اللجان معايير وخطة المشاريع، وتلا ذلك تكريم المساهمين والمتعاونين في إنجاح مشاريع الاعتماد المؤسسي وفي مقدمتهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من أعضاء مركز ضمان الجودة من شطري الطلاب والطالبات، ليختتم الحفل بتقديم درع تذكارية ونسخة من المشاريع الثلاثة لمدير الجامعة.

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"الحميدان" يدشن 3 مشاريع للاعتماد المؤسسي وتجويد مخرجات التعليم بجامعة جدة
سبق

دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، ثلاثة مشاريع للاعتماد المؤسسي بالجامعة وذلك بقاعة الجوهرة بشطر الطالبات بالفيصلية.

وفي التفاصيل، تم التدشين بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، والمشرف على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور إبراهيم الحربي وعمداء وعميدات ووكلاء ووكيلات الكليات ورؤساء وأعضاء لجان معايير الاعتماد المؤسسي وبحضور (120) مشاركاً من المستهدفين بالمشروع من شطري الطلاب والطالبات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان إن تدشين هذه المشاريع الثلاثة يعتبر البداية الفعلية للمرحلة الجديدة وهي المرحلة الأهم والتحدي الأصعب لرفع جودة مخرجات الجامعة بشكل جيد يكسب ثقة المجتمع وبما يتوافق مع سوق العمل وما يتطلبه من خصائص ومهارات تتماشى مع تغيرات سوق العمل في العالم.

وأشار "الحميدان" إلى نجاح الجامعة في مخرجات السنة التحضيرية، وسيكون هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً لتكتمل كافة الأدوار.

وبدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع رحب فيها بتشريف مدير الجامعة ووكلائها وكافة المشاركين، موضحاً أن يتضمن تدشين ثلاثة مشاريع رئيسية وهي مشروع الاعتماد المؤسسي بالجامعة والذي يهدف إلى تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك، ومشروع اختيار مخرجات التعليم لمرحلة البكالوريوس والذي يهدف إلى التحقق من الكفايات التي تم اعتمادها من المركز الوطني للقياس والتخصصات التي لم يتم التركيز عليها في مخرجات التعليم والتي ستسهم في تجويد العملية التعليمية وتوفير فرص أكثر للتوظيف، والمشروع الثالث وهو مواصفات خريجي جامعة جدة، والذي يهتم بمجموعة القيم والمهارات وهوية طالب جامعة جدة ويركز على المهارات الشخصية إلى جانب المخرجات المهنية والأكاديمية.

تلا ذلك كلمة لوكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي أشار فيها إلى أن جامعة جدة لديها عمليات تعليمية على المستوى التعليمي الأكاديمي، وأعينها دائماً تقع على الطالب المستفيد الأول من خدماتها والتي تأتي هذه المشاريع الثلاثة لتحقق هذه التطلعات والأولويات.

وقام مدير الجامعة بتدشين المشاريع الثلاثة وتوقيع عقود الاعتماد المؤسسي وتسليم رؤساء اللجان معايير وخطة المشاريع، وتلا ذلك تكريم المساهمين والمتعاونين في إنجاح مشاريع الاعتماد المؤسسي وفي مقدمتهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من أعضاء مركز ضمان الجودة من شطري الطلاب والطالبات، ليختتم الحفل بتقديم درع تذكارية ونسخة من المشاريع الثلاثة لمدير الجامعة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
09:46 PM

"الحميدان" يدشن 3 مشاريع للاعتماد المؤسسي وتجويد مخرجات التعليم بجامعة جدة

قال إن هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشن مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، اليوم الخميس، ثلاثة مشاريع للاعتماد المؤسسي بالجامعة وذلك بقاعة الجوهرة بشطر الطالبات بالفيصلية.

وفي التفاصيل، تم التدشين بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، والمشرف على الشؤون التعليمية بالجامعة الدكتور إبراهيم الحربي وعمداء وعميدات ووكلاء ووكيلات الكليات ورؤساء وأعضاء لجان معايير الاعتماد المؤسسي وبحضور (120) مشاركاً من المستهدفين بالمشروع من شطري الطلاب والطالبات.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان إن تدشين هذه المشاريع الثلاثة يعتبر البداية الفعلية للمرحلة الجديدة وهي المرحلة الأهم والتحدي الأصعب لرفع جودة مخرجات الجامعة بشكل جيد يكسب ثقة المجتمع وبما يتوافق مع سوق العمل وما يتطلبه من خصائص ومهارات تتماشى مع تغيرات سوق العمل في العالم.

وأشار "الحميدان" إلى نجاح الجامعة في مخرجات السنة التحضيرية، وسيكون هناك خطة لتأهيل وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ستطلق قريباً لتكتمل كافة الأدوار.

وبدأ الحفل بكلمة للمشرف العام على مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بجامعة جدة الدكتور نايف الزارع رحب فيها بتشريف مدير الجامعة ووكلائها وكافة المشاركين، موضحاً أن يتضمن تدشين ثلاثة مشاريع رئيسية وهي مشروع الاعتماد المؤسسي بالجامعة والذي يهدف إلى تحقيق متطلبات الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي والخطوات التنفيذية اللازمة لذلك، ومشروع اختيار مخرجات التعليم لمرحلة البكالوريوس والذي يهدف إلى التحقق من الكفايات التي تم اعتمادها من المركز الوطني للقياس والتخصصات التي لم يتم التركيز عليها في مخرجات التعليم والتي ستسهم في تجويد العملية التعليمية وتوفير فرص أكثر للتوظيف، والمشروع الثالث وهو مواصفات خريجي جامعة جدة، والذي يهتم بمجموعة القيم والمهارات وهوية طالب جامعة جدة ويركز على المهارات الشخصية إلى جانب المخرجات المهنية والأكاديمية.

تلا ذلك كلمة لوكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي أشار فيها إلى أن جامعة جدة لديها عمليات تعليمية على المستوى التعليمي الأكاديمي، وأعينها دائماً تقع على الطالب المستفيد الأول من خدماتها والتي تأتي هذه المشاريع الثلاثة لتحقق هذه التطلعات والأولويات.

وقام مدير الجامعة بتدشين المشاريع الثلاثة وتوقيع عقود الاعتماد المؤسسي وتسليم رؤساء اللجان معايير وخطة المشاريع، وتلا ذلك تكريم المساهمين والمتعاونين في إنجاح مشاريع الاعتماد المؤسسي وفي مقدمتهم وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف، ووكيل الجامعة الدكتور صالح المزعل، ووكيلة شؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان، ووكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي وعدد من أعضاء مركز ضمان الجودة من شطري الطلاب والطالبات، ليختتم الحفل بتقديم درع تذكارية ونسخة من المشاريع الثلاثة لمدير الجامعة.

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