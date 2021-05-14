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رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لتبوك وتيماء

حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الــ6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الــ6 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لتبوك وتيماء
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الــ6 مساءً بمشيئة الله.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:18 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لتبوك وتيماء

حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة الــ6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الــ6 مساءً بمشيئة الله.

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