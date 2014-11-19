النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

واشنطن تقدّم تمويلاً لبرنامج مكافحة التطرف في موريتانيا

المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لتمويل مشروع في موريتانيا لمكافحة التطرف العنيف.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا، أن المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء المعرّضين لخطر التجنيد والاستهداف من قِبل الجماعات المتطرفة العنيفة في موريتانيا.

ويهدف المشروع إلى بناء شبكات من الشباب والمجموعات المجتمعية واحداث أجواء آمنة للشباب للتفاعل وتعلُّم مهارات القيادة ومكافحة العزلة والهشاشة أمام المخاطر الناتجة عن المعلومات المضللة التي زادت بشكل خاص خلال جائحة كورونا التي يمكن أن تجعل الشباب أكثر عُرضة للتطرف.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن تقدّم تمويلاً لبرنامج مكافحة التطرف في موريتانيا
سبق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لتمويل مشروع في موريتانيا لمكافحة التطرف العنيف.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا، أن المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء المعرّضين لخطر التجنيد والاستهداف من قِبل الجماعات المتطرفة العنيفة في موريتانيا.

ويهدف المشروع إلى بناء شبكات من الشباب والمجموعات المجتمعية واحداث أجواء آمنة للشباب للتفاعل وتعلُّم مهارات القيادة ومكافحة العزلة والهشاشة أمام المخاطر الناتجة عن المعلومات المضللة التي زادت بشكل خاص خلال جائحة كورونا التي يمكن أن تجعل الشباب أكثر عُرضة للتطرف.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
01:20 PM

واشنطن تقدّم تمويلاً لبرنامج مكافحة التطرف في موريتانيا

المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
232

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لتمويل مشروع في موريتانيا لمكافحة التطرف العنيف.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا، أن المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء المعرّضين لخطر التجنيد والاستهداف من قِبل الجماعات المتطرفة العنيفة في موريتانيا.

ويهدف المشروع إلى بناء شبكات من الشباب والمجموعات المجتمعية واحداث أجواء آمنة للشباب للتفاعل وتعلُّم مهارات القيادة ومكافحة العزلة والهشاشة أمام المخاطر الناتجة عن المعلومات المضللة التي زادت بشكل خاص خلال جائحة كورونا التي يمكن أن تجعل الشباب أكثر عُرضة للتطرف.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة