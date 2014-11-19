واشنطن تقدّم تمويلاً لبرنامج مكافحة التطرف في موريتانيا

المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تخصيص مبلغ 7 ملايين دولار لتمويل مشروع في موريتانيا لمكافحة التطرف العنيف.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة في موريتانيا، أن المشروع سيركّز استثماراته على الشباب والنساء المعرّضين لخطر التجنيد والاستهداف من قِبل الجماعات المتطرفة العنيفة في موريتانيا.

ويهدف المشروع إلى بناء شبكات من الشباب والمجموعات المجتمعية واحداث أجواء آمنة للشباب للتفاعل وتعلُّم مهارات القيادة ومكافحة العزلة والهشاشة أمام المخاطر الناتجة عن المعلومات المضللة التي زادت بشكل خاص خلال جائحة كورونا التي يمكن أن تجعل الشباب أكثر عُرضة للتطرف.