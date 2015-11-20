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"الهلال" يطرح تذاكر الأولوية لنهائي دوري أبطال آسيا.. السبت

تتاح للعموم خلال 48 ساعة

قرَّرت إدارة نادي الهلال طرح تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، التي ستجمعه مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقالت إدارة الهلال في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": "تقرر أن يتم طرح أولوية شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم غد السبت".

وأشارت إلى أن "تذاكر الأولوية تشمل الحسابات الخاصة بالجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الهلال الماضية أمام ضمك، وتمت قراءتها عبر بوابات استاد الأمير فيصل بن فهد".

وأكدت في بيانها أنه "سيتم إرسال بريد إلكتروني لأصحاب تذاكر الأولوية يوم غد السبت، يتيح من خلاله دخول موقع تذاكر الهلال لمن اشتروا تذاكر ضمك، وسجلوا حضورهم".

وتابعت: "تقتصر أولوية شراء التذاكر على الدرجة الموحدة، بحد أقصى تذكرتين في الدرجة الموحدة لكل حساب شخصي مستحق لميزة الأولوية".

وختمت البيان بالقول إنه "ينتظر أن يتم طرح تذاكر النهائي للعموم عبر موقع (tickets.alhilal.com) خلال الـ48 ساعة القادمة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يطرح تذاكر الأولوية لنهائي دوري أبطال آسيا.. السبت
سبق

قرَّرت إدارة نادي الهلال طرح تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، التي ستجمعه مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقالت إدارة الهلال في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": "تقرر أن يتم طرح أولوية شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم غد السبت".

وأشارت إلى أن "تذاكر الأولوية تشمل الحسابات الخاصة بالجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الهلال الماضية أمام ضمك، وتمت قراءتها عبر بوابات استاد الأمير فيصل بن فهد".

وأكدت في بيانها أنه "سيتم إرسال بريد إلكتروني لأصحاب تذاكر الأولوية يوم غد السبت، يتيح من خلاله دخول موقع تذاكر الهلال لمن اشتروا تذاكر ضمك، وسجلوا حضورهم".

وتابعت: "تقتصر أولوية شراء التذاكر على الدرجة الموحدة، بحد أقصى تذكرتين في الدرجة الموحدة لكل حساب شخصي مستحق لميزة الأولوية".

وختمت البيان بالقول إنه "ينتظر أن يتم طرح تذاكر النهائي للعموم عبر موقع (tickets.alhilal.com) خلال الـ48 ساعة القادمة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
10:41 PM

"الهلال" يطرح تذاكر الأولوية لنهائي دوري أبطال آسيا.. السبت

تتاح للعموم خلال 48 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرَّرت إدارة نادي الهلال طرح تذاكر المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، التي ستجمعه مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

وقالت إدارة الهلال في بيان نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": "تقرر أن يتم طرح أولوية شراء تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي يوم غد السبت".

وأشارت إلى أن "تذاكر الأولوية تشمل الحسابات الخاصة بالجماهير التي اشترت تذاكر مباراة الهلال الماضية أمام ضمك، وتمت قراءتها عبر بوابات استاد الأمير فيصل بن فهد".

وأكدت في بيانها أنه "سيتم إرسال بريد إلكتروني لأصحاب تذاكر الأولوية يوم غد السبت، يتيح من خلاله دخول موقع تذاكر الهلال لمن اشتروا تذاكر ضمك، وسجلوا حضورهم".

وتابعت: "تقتصر أولوية شراء التذاكر على الدرجة الموحدة، بحد أقصى تذكرتين في الدرجة الموحدة لكل حساب شخصي مستحق لميزة الأولوية".

وختمت البيان بالقول إنه "ينتظر أن يتم طرح تذاكر النهائي للعموم عبر موقع (tickets.alhilal.com) خلال الـ48 ساعة القادمة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد صادق يوم الثلاثاء الماضي على قرار اتحاد القدم السعودي بإقامة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بين الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي بحضور جماهيري كامل.

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