"الحصيني" لرتبة "رائد" بشرطة الطائف

صدر الأمر السامي الكريم ، بترقية النقيب "سلمان بن ساعد الحصيني" مدير قسم الإحصاء بشرطة الطائف إلى رتبة "رائد"، حيث قلده رتبته الجديدة مدير شرطة الطائف اللواء علي بن سليم العطوي.

فيما عبّر "الحصيني" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله -، ولوزير الداخلية، سائلاً الله ـ العلي القدير ـ أن تكون هذه الترقية حافزًا لبذل مزيدٍ من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على هذا الوطن الغالي.