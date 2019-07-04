النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يحبس الأنفاس.. نمر يطارد رجلين على دراجة نارية بالهند

أثناء مرورهما على طريق.. أصابهما بفزع شديد في محمية للحياة البرية

نشرت جمعية حماية الحياة البرية في الهند، شريط فيديو يُظهر نمرًا يطارد رجلين يستقلان دراجة نارية، أثناء مرورها على الطريق في محمية موتاهغا للحياة البرية؛ لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة ويختفي بين الأشجار في الغابة.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، كان الرجلان يتجولان في محمية موتاهغا للحياة البرية عندما بدأ النمر بمطاردتهما؛ ولكن بعد مطاردة قصيرة اختفى النمر وسط الغابات.

ويبدو من الأصوات أن الرجلين أصيبا بفزع شديد وصل حد الصراخ، ولم يهدأ صراخهما إلا بعد ابتعاد النمر.

ويقول التقرير: إن النمور باتت تعيش بالقرب من الإنسان مع تقلص مساحة موطنها الطبيعي، ومع تزايد النمو السكاني للبشر، خسرت هذه الحيوانات نحو 95% من مساحة موطنها؛ وهو ما يجعل الصراع يحتدم بين الإنسان والحيوان.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو يحبس الأنفاس.. نمر يطارد رجلين على دراجة نارية بالهند
سبق

نشرت جمعية حماية الحياة البرية في الهند، شريط فيديو يُظهر نمرًا يطارد رجلين يستقلان دراجة نارية، أثناء مرورها على الطريق في محمية موتاهغا للحياة البرية؛ لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة ويختفي بين الأشجار في الغابة.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، كان الرجلان يتجولان في محمية موتاهغا للحياة البرية عندما بدأ النمر بمطاردتهما؛ ولكن بعد مطاردة قصيرة اختفى النمر وسط الغابات.

ويبدو من الأصوات أن الرجلين أصيبا بفزع شديد وصل حد الصراخ، ولم يهدأ صراخهما إلا بعد ابتعاد النمر.

ويقول التقرير: إن النمور باتت تعيش بالقرب من الإنسان مع تقلص مساحة موطنها الطبيعي، ومع تزايد النمو السكاني للبشر، خسرت هذه الحيوانات نحو 95% من مساحة موطنها؛ وهو ما يجعل الصراع يحتدم بين الإنسان والحيوان.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
10:18 AM

فيديو يحبس الأنفاس.. نمر يطارد رجلين على دراجة نارية بالهند

أثناء مرورهما على طريق.. أصابهما بفزع شديد في محمية للحياة البرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
34,752

نشرت جمعية حماية الحياة البرية في الهند، شريط فيديو يُظهر نمرًا يطارد رجلين يستقلان دراجة نارية، أثناء مرورها على الطريق في محمية موتاهغا للحياة البرية؛ لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة ويختفي بين الأشجار في الغابة.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، كان الرجلان يتجولان في محمية موتاهغا للحياة البرية عندما بدأ النمر بمطاردتهما؛ ولكن بعد مطاردة قصيرة اختفى النمر وسط الغابات.

ويبدو من الأصوات أن الرجلين أصيبا بفزع شديد وصل حد الصراخ، ولم يهدأ صراخهما إلا بعد ابتعاد النمر.

ويقول التقرير: إن النمور باتت تعيش بالقرب من الإنسان مع تقلص مساحة موطنها الطبيعي، ومع تزايد النمو السكاني للبشر، خسرت هذه الحيوانات نحو 95% من مساحة موطنها؛ وهو ما يجعل الصراع يحتدم بين الإنسان والحيوان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,605
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,830
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,390

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة