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"أمير الشمالية" يوجِّه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا

نوه بإجراءات حكومة خادم الحرمين للحد من انتشار "كورونا"

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين مراجعي إمارة المنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور التي ستتواصل 16 يومًا، مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في مقار العمل.. مؤكدًا سموه متابعته الشخصية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور.

وأشار سموه إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية، وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، والنظر في طلباتهم، وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

عرعر أمير الشمالية الأمير فيصل بن خالد الخدمات الإلكترونية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير الشمالية" يوجِّه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا
سبق

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين مراجعي إمارة المنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور التي ستتواصل 16 يومًا، مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في مقار العمل.. مؤكدًا سموه متابعته الشخصية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور.

وأشار سموه إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية، وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، والنظر في طلباتهم، وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:39 AM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:53 AM

"أمير الشمالية" يوجِّه باستمرار إنجاز خدمات المواطنين إلكترونيًّا

نوه بإجراءات حكومة خادم الحرمين للحد من انتشار "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين مراجعي إمارة المنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور التي ستتواصل 16 يومًا، مع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة في مقار العمل.. مؤكدًا سموه متابعته الشخصية للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر القنوات الإلكترونية والتقنية طيلة فترة تعليق الحضور.

وأشار سموه إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية، وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، والنظر في طلباتهم، وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

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