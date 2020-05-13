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ما بين الدمام والهفوف.. تسجيل 56 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا

متحدث الصحة: حالات التعافي تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات

كشفت وزارة الصحة أن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622 متعافياً، فيما سجلت المنطقة الشرقية عدد 56 حالة تعاف جديدة، حيث سجلت مدينة الدمام 21 حالة، والهفوف 35 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد حالات الشفاء اليومية تتجاوز لأول مرة عدد الإصابات اليومية، مشيراً إلى أن حالات التعافي باتت تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات.

وذكر المتحدث أن منحنى الوفيات ثابت، وأن المملكة من بين الدول التي تسجل أدنى معدلات الوفيات بفضل الإجراءات الاحترازية واتباع السلوكيات الصحية.

وأوضح المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بين الدمام والهفوف.. تسجيل 56 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة أن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622 متعافياً، فيما سجلت المنطقة الشرقية عدد 56 حالة تعاف جديدة، حيث سجلت مدينة الدمام 21 حالة، والهفوف 35 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد حالات الشفاء اليومية تتجاوز لأول مرة عدد الإصابات اليومية، مشيراً إلى أن حالات التعافي باتت تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات.

وذكر المتحدث أن منحنى الوفيات ثابت، وأن المملكة من بين الدول التي تسجل أدنى معدلات الوفيات بفضل الإجراءات الاحترازية واتباع السلوكيات الصحية.

وأوضح المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:55 PM

ما بين الدمام والهفوف.. تسجيل 56 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا

متحدث الصحة: حالات التعافي تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات

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حامد العلي - الدمام
2
1,531

كشفت وزارة الصحة أن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622 متعافياً، فيما سجلت المنطقة الشرقية عدد 56 حالة تعاف جديدة، حيث سجلت مدينة الدمام 21 حالة، والهفوف 35 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن عدد حالات الشفاء اليومية تتجاوز لأول مرة عدد الإصابات اليومية، مشيراً إلى أن حالات التعافي باتت تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات.

وذكر المتحدث أن منحنى الوفيات ثابت، وأن المملكة من بين الدول التي تسجل أدنى معدلات الوفيات بفضل الإجراءات الاحترازية واتباع السلوكيات الصحية.

وأوضح المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

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