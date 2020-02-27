دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "الهلال" يحافظ على الصدارة عبر بوابة "التعاون"

حافظ الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد تغلّبه على التعاون مساء اليوم، بهدف دون مقابل.

والتقى الهلال نظيره التعاون في افتتاحية مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث انتهت لصالح الهلال بهدف نظيف.

سجّل اللاعب سالم الدوسري هدف الفوز للهلال في الدقيقة 16 من عمر المباراة؛ حيث رفع بذلك الهلال رصيده للنقطة 47، فيما بقي التعاون عند رصيد 29 نقطة.

ورفع الهلال الفارق مع أقرب منافسيه النصر لستّ نقاط بصورة مؤقتة في انتظار نتيجة الفريق، الذي يواجه الأهلي حاليًّا في مباريات نفس الجولة.