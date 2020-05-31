"بشكتاش" التركي يقترب من الظفر بخدمات محترف "الهلال" إدواردو

كشفت تقارير صحفية تركية عن اهتمام مسؤولي نادي بشكتاش التركي بضم محترف الهلال الحالي، اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو "30" عامًا .

وقالت صحيفة "haber7" إن اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي مع الهلال قد دخل دائرة اهتمامات المسؤولين الأتراك لضم اللاعب لناديهم في الفترة المقبلة.

ويعد إدواردو هو الهداف الأجنبي التاريخي لنادي الهلال بـ 80 هدفًا، علمًا بأنه شارك الموسم الحالي في 25 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفًا.

وباتت احتمالية بقاء اللاعب الإيطالي سيبستيان جيوفينكو كبيرة الموسم المقبل بعدما قرر المدرب جيوفينكو بعدم التسرع في الموافقة على رحيله بحسب رغبة اللاعب وسيبقى اللاعب على حساب زميله إدواردو.