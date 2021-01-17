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أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة

على المولات والأسواق والمطاعم لضمان تطبيق الاحترازات

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 192 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 4112 كيلوجراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعاً.

أمانة منطقة جازان

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أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 192 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 4112 كيلوجراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعاً.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
01:34 PM

أمانة جازان تنفّذ 2265 جولة رقابية وترصد 192 مخالفة

على المولات والأسواق والمطاعم لضمان تطبيق الاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نفّذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي، 2265 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 192 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات خلال الجولات الميدانية التي نفّذتها أمانة جازان وبلديات المنطقة، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، فيما تمت مصادرة 4112 كيلوجراماً من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، وقامت بتطهير وتعقيم 480 موقعاً.

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