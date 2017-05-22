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"الأونروا" تعلن الالتزام الكامل بتقديم المساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التزامها الكامل بتقديم الخدمات والمساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملها الخمسة رغم الأزمة المالية التي تتعرض لها منذ سنوات.

وتعزو وكالة "الأونروا" في تقرير نشر اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي هذا الإنجاز إلى الالتزام اللافت للعاملين الصحيين ولبرنامج الإصلاح الصحي الجاري، بالإضافة إلى التبرعات السخية من الحكومات المضيفة والمانحة.

ورأت الوكالة الأممية في تقريرها أن هذه الإنجازات والصحة والرفاه المستمرين لمجتمع لاجئي فلسطين تظل مهددة بالخطر؛ بسبب أزمة الوكالة المالية المستمرة.

وأشارت إلى أنها دأبت منذ ما يقارب 70 عاماً على تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة للاجئي فلسطين المسجلين، مع التركيز على حماية وتعزيز والمحافظة على صحتهم.

ولفت تقرير "الأونروا" إلى أن الوكالة الأممية خدمت عام 2018 ما يقارب من 23 ألف مريض يومياً من خلال شبكتها من المراكز الصحية البالغ عددها 144 مركزاً في أقاليم العمليات الخمسة.

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"الأونروا" تعلن الالتزام الكامل بتقديم المساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين
سبق

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التزامها الكامل بتقديم الخدمات والمساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملها الخمسة رغم الأزمة المالية التي تتعرض لها منذ سنوات.

وتعزو وكالة "الأونروا" في تقرير نشر اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي هذا الإنجاز إلى الالتزام اللافت للعاملين الصحيين ولبرنامج الإصلاح الصحي الجاري، بالإضافة إلى التبرعات السخية من الحكومات المضيفة والمانحة.

ورأت الوكالة الأممية في تقريرها أن هذه الإنجازات والصحة والرفاه المستمرين لمجتمع لاجئي فلسطين تظل مهددة بالخطر؛ بسبب أزمة الوكالة المالية المستمرة.

وأشارت إلى أنها دأبت منذ ما يقارب 70 عاماً على تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة للاجئي فلسطين المسجلين، مع التركيز على حماية وتعزيز والمحافظة على صحتهم.

ولفت تقرير "الأونروا" إلى أن الوكالة الأممية خدمت عام 2018 ما يقارب من 23 ألف مريض يومياً من خلال شبكتها من المراكز الصحية البالغ عددها 144 مركزاً في أقاليم العمليات الخمسة.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
01:49 PM

"الأونروا" تعلن الالتزام الكامل بتقديم المساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التزامها الكامل بتقديم الخدمات والمساعدات الطبية للاجئين الفلسطينيين في سائر أقاليم عملها الخمسة رغم الأزمة المالية التي تتعرض لها منذ سنوات.

وتعزو وكالة "الأونروا" في تقرير نشر اليوم على موقعها الإلكتروني الرسمي هذا الإنجاز إلى الالتزام اللافت للعاملين الصحيين ولبرنامج الإصلاح الصحي الجاري، بالإضافة إلى التبرعات السخية من الحكومات المضيفة والمانحة.

ورأت الوكالة الأممية في تقريرها أن هذه الإنجازات والصحة والرفاه المستمرين لمجتمع لاجئي فلسطين تظل مهددة بالخطر؛ بسبب أزمة الوكالة المالية المستمرة.

وأشارت إلى أنها دأبت منذ ما يقارب 70 عاماً على تقديم خدمات رعاية صحية أولية شاملة للاجئي فلسطين المسجلين، مع التركيز على حماية وتعزيز والمحافظة على صحتهم.

ولفت تقرير "الأونروا" إلى أن الوكالة الأممية خدمت عام 2018 ما يقارب من 23 ألف مريض يومياً من خلال شبكتها من المراكز الصحية البالغ عددها 144 مركزاً في أقاليم العمليات الخمسة.

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200 مليون

26 ديسمبر
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