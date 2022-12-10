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شرطة الرياض تكشف تفاصيل اعتلاء السور.. قبل شهرين وتم ضبطه

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله، وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادث.

عليه فإن الأمر يقتضي التوضيح بأن الحادثة وقعت بتاريخ السادس من المحرم لهذا العام، وتم ضبط الشخص في حينه "مواطن في العقد الثالث من العمر" من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض.

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة المنطقة -إذ تعلن عن ذلك- تهيب بالجميع عدم تناقل الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

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شرطة الرياض تكشف تفاصيل اعتلاء السور.. قبل شهرين وتم ضبطه
سبق

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله، وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادث.

عليه فإن الأمر يقتضي التوضيح بأن الحادثة وقعت بتاريخ السادس من المحرم لهذا العام، وتم ضبط الشخص في حينه "مواطن في العقد الثالث من العمر" من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض.

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة المنطقة -إذ تعلن عن ذلك- تهيب بالجميع عدم تناقل الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
10:44 PM

شرطة الرياض تكشف تفاصيل اعتلاء السور.. قبل شهرين وتم ضبطه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
77,363

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن قيام أحدهم باعتلاء أسوار أحد المنازل ودخوله، وصاحب المقطع رسالة تحذيرية لسكان أحياء شرق العاصمة الرياض من تكرار هذا الحادث.

عليه فإن الأمر يقتضي التوضيح بأن الحادثة وقعت بتاريخ السادس من المحرم لهذا العام، وتم ضبط الشخص في حينه "مواطن في العقد الثالث من العمر" من قبل فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض.

جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وشرطة المنطقة -إذ تعلن عن ذلك- تهيب بالجميع عدم تناقل الشائعات وأخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

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