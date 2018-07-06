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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى وأمطار رعديّة في المرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتَي الشرقية والوسطى، ويستمر التوقّع بهطول أمطار رعديّةّ تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى وأمطار رعديّة في المرتفعات
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتَي الشرقية والوسطى، ويستمر التوقّع بهطول أمطار رعديّةّ تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:37 PM

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والوسطى وأمطار رعديّة في المرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقساً حاراً إلى شديد الحرارة خلال النهار على منطقتَي الشرقية والوسطى، ويستمر التوقّع بهطول أمطار رعديّةّ تُسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية ومصحوبة بزخات من البَرَد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة جازان.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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