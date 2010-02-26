رئيس الأمر بالمعروف يدشن وحدة الخبرة والمعرفة

تهدف لرفع الكفاءة وسرعة إنجاز العمل والتبادل المعرفي

دشّن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وحدة الخبرة والمعرفة بالرئاسة العامة، والتي تتبع وكالة الرئاسة للتخطيط والتطوير.

ويأتي إنشاء هذه الوحدة بعد اعتماد المقام السامي الكريم لتوصية مجلس الشورى بتوثيق الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها لتكون مرجعاً يُستفاد منه وسبيلاً للتطوير في الجهات الحكومية الأخرى، والتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع.

وتهدف الوحدة إلى استخلاص وحفظ الخبرة للأفراد والمجموعات داخل الرئاسة العامة وخارجها وتوظيف المعرفة المتوفرة لديها لرفع الكفاءة وسرعة إنجاز العمل والتبادل المعرفي بينها وبين الجهات ذات العلاقة، وكذلك رفع المستوى المعرفي لمنسوبي الرئاسة بالأنظمة والإجراءات والتعاميم.

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تمتلك خبرات تخصصية متراكمة تتجاوز الثمانين عاماً في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسارات الميدانية والتوعوية والتوجيهية والضبطية والتنظيمية وغيرها.