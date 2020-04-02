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ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة

تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينًا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.

من جهة أخرى، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قِبل المواطنين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددًا التشديد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.

فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينًا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.

من جهة أخرى، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قِبل المواطنين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددًا التشديد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
09:30 PM

ارتفاع الإصابات بكورونا في الأردن إلى 299 حالة

تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20 حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينًا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.

من جهة أخرى، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة ، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قِبل المواطنين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددًا التشديد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.

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