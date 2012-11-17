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الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل "فلسطينيًا" خلال مواجهات بالضفة

اعتقل شابين من سكان مدينة طوباس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء) مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، بأن المواطن صدام حسين بني عودة (26 عامًا) قُتِل برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى".

من جانبهم، ذكر سكان في المنطقة أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر اليوم، وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضافوا أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال شابين من سكان مدينة طوباس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل "فلسطينيًا" خلال مواجهات بالضفة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء) مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، بأن المواطن صدام حسين بني عودة (26 عامًا) قُتِل برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى".

من جانبهم، ذكر سكان في المنطقة أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر اليوم، وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضافوا أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال شابين من سكان مدينة طوباس.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
02:39 PM

الرصاصة اخترقت قلبه.. الاحتلال يقتل "فلسطينيًا" خلال مواجهات بالضفة

اعتقل شابين من سكان مدينة طوباس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الثلاثاء) مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، بأن المواطن صدام حسين بني عودة (26 عامًا) قُتِل برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال على مدخل طمون، اخترقت كتفه الأيسر والقلب واستقرت في رئته اليسرى".

من جانبهم، ذكر سكان في المنطقة أن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس الساعة الثالثة من فجر اليوم، وجرت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأضافوا أنه جرى خلال عملية الاقتحام اعتقال شابين من سكان مدينة طوباس.

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