النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة

عبر خطة متكاملة وموزعة على مختلف أنحاء المنطقة والقرى التابعة لها

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.

وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.

من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.

وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.

وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.

من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.

وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:38 PM

الانتهاء من تهيئة وتجهيز 279 مصلى للعيد في مكة المكرمة

عبر خطة متكاملة وموزعة على مختلف أنحاء المنطقة والقرى التابعة لها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
956

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن الانتهاء من تجهيز ونظافة 240 مصلى للعيد موزعة على مختلف أنحاء مكة المكرمة والقرى التابعة لها.

وتفصيلاً؛ قامت الإدارة العامة للنظافة بأمانة مكة، ضمن جهود تجهيز المصليات والمساجد المحددة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام؛ بنظافة 240 مسجداً ومصلى، حيث تم وضع خطة عمل متكاملة لتهيئة وتجهيز المساجد وقامت الأمانة بتكثيف الجهود الميدانية وتوفير العمالة والمعدات المتنوعة لإزالة المخلفات ونقل النفايات.

من جانب آخر، هيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة أكثر من 279 من مصليات الأعياد من الجوامع والمصليات المكشوفة بمدينة مكة المكرمة.

وتم تجهيز جميع المصليات بالفرش ومكبرات الصوت، وسط متابعة من المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الدكتور سالم الخامري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة