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الكرملين: روسيا لم تبادر بمهاجمة أحد أبدا ولا تريد حتى التحدث عن "الحرب"

بيسكوف: أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها

قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: إن روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".

وشدد بيسكوف في مقابلة مع برنامج موسكو: "نذكّر أن روسيا لم تهاجم أبدا أي شخص على مدار تاريخها. وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

وأضاف بيسكوف: "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة شخص ما؟".

وشدد بيسكوف تعليقا حول الوضع المتوتر في دونباس، أنه عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

ولفت بيسكوف إلى (الطبيعة البناءة) التي يجريها الرئيس بوتين في محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين، "تتناقض طبيعة المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الغربيين بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد مع الهستيريا الإعلامية لهذه الدول".

المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف

الرئيسية/ أخبار العالم

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الكرملين: روسيا لم تبادر بمهاجمة أحد أبدا ولا تريد حتى التحدث عن "الحرب"
سبق

قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: إن روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".

وشدد بيسكوف في مقابلة مع برنامج موسكو: "نذكّر أن روسيا لم تهاجم أبدا أي شخص على مدار تاريخها. وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

وأضاف بيسكوف: "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة شخص ما؟".

وشدد بيسكوف تعليقا حول الوضع المتوتر في دونباس، أنه عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

ولفت بيسكوف إلى (الطبيعة البناءة) التي يجريها الرئيس بوتين في محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين، "تتناقض طبيعة المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الغربيين بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد مع الهستيريا الإعلامية لهذه الدول".

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
03:13 PM

الكرملين: روسيا لم تبادر بمهاجمة أحد أبدا ولا تريد حتى التحدث عن "الحرب"

بيسكوف: أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: إن روسيا لم تكن البادئة بأي هجوم ولا تريد حتى أن تنطق بكلمة "حرب".

وشدد بيسكوف في مقابلة مع برنامج موسكو: "نذكّر أن روسيا لم تهاجم أبدا أي شخص على مدار تاريخها. وروسيا، التي نجت من العديد من الحروب، هي آخر دولة في أوروبا تريد حتى أن تنطق بكلمة حرب".

وأضاف بيسكوف: "موسكو تدعو الغرب إلى التفكير المنطقي، ما هو الهدف من قيام روسيا بمهاجمة شخص ما؟".

وشدد بيسكوف تعليقا حول الوضع المتوتر في دونباس، أنه عندما يتصاعد التوتر في دونباس إلى حدود قصوى، فإن أي شرارة أو استفزاز بسيط يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها.

ولفت بيسكوف إلى (الطبيعة البناءة) التي يجريها الرئيس بوتين في محادثاته مع القادة الغربيين بشأن أوكرانيا ونقل مخاوف روسيا إلى الشركاء الغربيين، "تتناقض طبيعة المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقادة الغربيين بشأن الوضع حول أوكرانيا بشكل حاد مع الهستيريا الإعلامية لهذه الدول".

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