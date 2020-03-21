النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. إغلاق الحدائق والمجمعات وصوالين الحلاقة بروضة سدير

إجراءات لـ"البلدية" تشمل تعقيم المساجد والمسلخ والمرافق العامة

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار #فايروس_كورونا ، وتحت متابعة وتوجيهات من أمين منطقة الرياض ووكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ قامت بلدية روضة سدير باتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة؛ وذلك بإغلاق الحدائق العامة ومضامير المشاة وما يتبعها من ألعاب أطفال وغيرها، مع تعقيمها بشكل يومي، وإغلاق المجمعات التجارية المغلقة وصوالين الحلاقة، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

كما قامت البلدية بمنع تقديم الأكل داخل المطاعم والاكتفاء بتقديم الخدمة على الطلبات الخارجية وخدمة السيارات، بالإضافة إلى تعقيم الجوامع والمساجد وملحقاتها، ومبنى البلدية ومباني سكن العمال والمسلخ التابع للبلدية؛ حيث تتم متابعة تلك الجهات من قبل الأقسام المعنية في البلدية؛ وذلك للتأكّد من تطبيق تلك الإجراءات.


أوضح ذلك رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، الذي شكر في المقام الأول حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما يولونه من حرص واهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين لديها.

وبين "الرشيدي" أن البلدية قامت بتطبيق تلك التوجيهات ومتابعتها بصفة مستمرة؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لهذه التوجيهات.

كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة الرياض، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ على متابعتهم المستمرة على جميع ما تقوم به البلديات والأمانات، راجيًا من الجميع التعاون المستمر مع كل التوجيهات التي تقوم بها جميع الجهات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم، متمنيًا للجميع السلامة من كل بلاء ومكروه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إغلاق الحدائق والمجمعات وصوالين الحلاقة بروضة سدير
سبق

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار #فايروس_كورونا ، وتحت متابعة وتوجيهات من أمين منطقة الرياض ووكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ قامت بلدية روضة سدير باتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة؛ وذلك بإغلاق الحدائق العامة ومضامير المشاة وما يتبعها من ألعاب أطفال وغيرها، مع تعقيمها بشكل يومي، وإغلاق المجمعات التجارية المغلقة وصوالين الحلاقة، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

كما قامت البلدية بمنع تقديم الأكل داخل المطاعم والاكتفاء بتقديم الخدمة على الطلبات الخارجية وخدمة السيارات، بالإضافة إلى تعقيم الجوامع والمساجد وملحقاتها، ومبنى البلدية ومباني سكن العمال والمسلخ التابع للبلدية؛ حيث تتم متابعة تلك الجهات من قبل الأقسام المعنية في البلدية؛ وذلك للتأكّد من تطبيق تلك الإجراءات.


أوضح ذلك رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، الذي شكر في المقام الأول حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما يولونه من حرص واهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين لديها.

وبين "الرشيدي" أن البلدية قامت بتطبيق تلك التوجيهات ومتابعتها بصفة مستمرة؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لهذه التوجيهات.

كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة الرياض، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ على متابعتهم المستمرة على جميع ما تقوم به البلديات والأمانات، راجيًا من الجميع التعاون المستمر مع كل التوجيهات التي تقوم بها جميع الجهات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم، متمنيًا للجميع السلامة من كل بلاء ومكروه.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:24 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
02:01 PM

شاهد.. إغلاق الحدائق والمجمعات وصوالين الحلاقة بروضة سدير

إجراءات لـ"البلدية" تشمل تعقيم المساجد والمسلخ والمرافق العامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - روضة سدير
0
1,136

ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار #فايروس_كورونا ، وتحت متابعة وتوجيهات من أمين منطقة الرياض ووكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ قامت بلدية روضة سدير باتخاذ عدد من الاحتياطات اللازمة؛ وذلك بإغلاق الحدائق العامة ومضامير المشاة وما يتبعها من ألعاب أطفال وغيرها، مع تعقيمها بشكل يومي، وإغلاق المجمعات التجارية المغلقة وصوالين الحلاقة، باستثناء الصيدليات ومحلات السوبر ماركت.

كما قامت البلدية بمنع تقديم الأكل داخل المطاعم والاكتفاء بتقديم الخدمة على الطلبات الخارجية وخدمة السيارات، بالإضافة إلى تعقيم الجوامع والمساجد وملحقاتها، ومبنى البلدية ومباني سكن العمال والمسلخ التابع للبلدية؛ حيث تتم متابعة تلك الجهات من قبل الأقسام المعنية في البلدية؛ وذلك للتأكّد من تطبيق تلك الإجراءات.


أوضح ذلك رئيس بلدية روضة سدير المهندس فيصل الرشيدي، الذي شكر في المقام الأول حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما يولونه من حرص واهتمام بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين لديها.

وبين "الرشيدي" أن البلدية قامت بتطبيق تلك التوجيهات ومتابعتها بصفة مستمرة؛ للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات لهذه التوجيهات.

كما قدم شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية، ولأمين منطقة الرياض، ووكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة المكلف؛ على متابعتهم المستمرة على جميع ما تقوم به البلديات والأمانات، راجيًا من الجميع التعاون المستمر مع كل التوجيهات التي تقوم بها جميع الجهات حفاظًا على صحتهم وصحة عائلاتهم، متمنيًا للجميع السلامة من كل بلاء ومكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,471
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,011
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,892
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,214

المقالات

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة