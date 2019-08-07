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المفتي يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمن

نوه بجهود "الإسلامية" في توعية وتبصير الحجاج بأحكام المناسك

استقبل سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر إقامته بمكة المكرمة أمس الدعاة وطلبة العلم المشاركين في برامج توعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، والأمين العام للجنة الحج العليا بالوزارة سليمان بن فهد الخميس.

وفي بداية اللقاء رحب سماحة المفتي بالدعاة المشاركين، وأكد أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتواصى الدعاة بالحق والصبر في أدائهم عملهم.. منوهًا بأهمية التوعية في الحج؛ فالداعية في الحج يجيب عن أسئلة المستفتين على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وأعراقهم.. مطالبًا الدعاة بالتحلي بالصبر، ورحابة الصدر، وأن تكون أعمالهم مبنية على كتاب الله، وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال: الحمد لله أننا في مجتمع مسلم، وفي هذا البلد الأمين المبارك الذي قال الله فيه {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا}؛ فنحن في نعمة وخير. مشددًا على الدعاة بالقيام بواجب الدعوة إلى الله على الوجه الأكمل، وعلى بصيرة وعلم.

ونوه سماحته بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، وتبصيرهم بأمور دينهم.. سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – خيرًا على أعمالهما.

من جهته، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية أن سماحته شرَّف أبناءه الدعاة باستضافتهم، وتوجيه كلمة لهم بالتحذير من الغلو والتطرف، وتعليم الناس أمور دينهم.. منوهًا بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات جليلة للحجاج؛ إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على الدعاة. مقدمًا شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ومتابعته هذه اللقاءات التي تعكس رسالة الوزارة في التواصل بين الدعاة والعلماء الكبار، وتحقيق الفائدة، والاستزادة من العلم.

وفي نهاية اللقاء أجاب سماحة المفتي العام عن أسئلة الدعاة وطلبة العلم.

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المفتي يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمن
سبق

استقبل سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر إقامته بمكة المكرمة أمس الدعاة وطلبة العلم المشاركين في برامج توعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، والأمين العام للجنة الحج العليا بالوزارة سليمان بن فهد الخميس.

وفي بداية اللقاء رحب سماحة المفتي بالدعاة المشاركين، وأكد أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتواصى الدعاة بالحق والصبر في أدائهم عملهم.. منوهًا بأهمية التوعية في الحج؛ فالداعية في الحج يجيب عن أسئلة المستفتين على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وأعراقهم.. مطالبًا الدعاة بالتحلي بالصبر، ورحابة الصدر، وأن تكون أعمالهم مبنية على كتاب الله، وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال: الحمد لله أننا في مجتمع مسلم، وفي هذا البلد الأمين المبارك الذي قال الله فيه {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا}؛ فنحن في نعمة وخير. مشددًا على الدعاة بالقيام بواجب الدعوة إلى الله على الوجه الأكمل، وعلى بصيرة وعلم.

ونوه سماحته بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، وتبصيرهم بأمور دينهم.. سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – خيرًا على أعمالهما.

من جهته، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية أن سماحته شرَّف أبناءه الدعاة باستضافتهم، وتوجيه كلمة لهم بالتحذير من الغلو والتطرف، وتعليم الناس أمور دينهم.. منوهًا بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات جليلة للحجاج؛ إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على الدعاة. مقدمًا شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ومتابعته هذه اللقاءات التي تعكس رسالة الوزارة في التواصل بين الدعاة والعلماء الكبار، وتحقيق الفائدة، والاستزادة من العلم.

وفي نهاية اللقاء أجاب سماحة المفتي العام عن أسئلة الدعاة وطلبة العلم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
02:04 AM

المفتي يلتقي الدعاة وطلبة العلم المشاركين في توعية ضيوف الرحمن

نوه بجهود "الإسلامية" في توعية وتبصير الحجاج بأحكام المناسك

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عبدالله العنزي - مكة المكرمة
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استقبل سماحة المفتي العام للسعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مقر إقامته بمكة المكرمة أمس الدعاة وطلبة العلم المشاركين في برامج توعية ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، بحضور الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ محسن بن سيف الحارثي، والأمين العام للجنة الحج العليا بالوزارة سليمان بن فهد الخميس.

وفي بداية اللقاء رحب سماحة المفتي بالدعاة المشاركين، وأكد أهمية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتواصى الدعاة بالحق والصبر في أدائهم عملهم.. منوهًا بأهمية التوعية في الحج؛ فالداعية في الحج يجيب عن أسئلة المستفتين على اختلاف ألوانهم، ولغاتهم، وأجناسهم، وأعراقهم.. مطالبًا الدعاة بالتحلي بالصبر، ورحابة الصدر، وأن تكون أعمالهم مبنية على كتاب الله، وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وقال: الحمد لله أننا في مجتمع مسلم، وفي هذا البلد الأمين المبارك الذي قال الله فيه {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا}؛ فنحن في نعمة وخير. مشددًا على الدعاة بالقيام بواجب الدعوة إلى الله على الوجه الأكمل، وعلى بصيرة وعلم.

ونوه سماحته بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحجاج، وتبصيرهم بأمور دينهم.. سائلاً الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – خيرًا على أعمالهما.

من جهته، أوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية للتوعية بالحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية أن سماحته شرَّف أبناءه الدعاة باستضافتهم، وتوجيه كلمة لهم بالتحذير من الغلو والتطرف، وتعليم الناس أمور دينهم.. منوهًا بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات جليلة للحجاج؛ إذ انعكس ذلك بشكل إيجابي على الدعاة. مقدمًا شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لحرصه ومتابعته هذه اللقاءات التي تعكس رسالة الوزارة في التواصل بين الدعاة والعلماء الكبار، وتحقيق الفائدة، والاستزادة من العلم.

وفي نهاية اللقاء أجاب سماحة المفتي العام عن أسئلة الدعاة وطلبة العلم.

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