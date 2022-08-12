النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

8 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 876 شخصًا

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم
سبق

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
04:30 PM

الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

8 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 876 شخصًا

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
628

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,265
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,183
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,601

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة