وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.

سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.

الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم ذياب الشمري سبق 2020-08-12 سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة. وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ. وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 04:30 PM

الرياض تسجل 78 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم 8 وفيات ترفع حصيلة الضحايا إلى 876 شخصًا





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سجلت مدينة الرياض، اليوم، 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي الحالات في مدينة الرياض إلى 54,402 حالة، فيما ارتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 293,037 حالة.

وسجلت مدينة الرياض اليوم 223 حالة تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 49,130 حالة تعافٍ.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في مدينة الرياض 876 حالة وفاة.