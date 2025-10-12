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"الفهيد" يوافق على فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني بكلية اتصالات الرياض

مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف بالفترة المسائية لخدمة الحاصلين على درجة الدبلوم

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في تخصص الأمن السيبراني في الفترة المسائية؛ اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ.

ورفع عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، شكره وتقديره للدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على دعمهم المستمر للكلية وبرامجها التدريبية؛ مبينًا أن هذا التخصص سيشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في إكمال دراساتهم.

من جانبه، أوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، أن مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف في تخصص الأمن السيبراني بالفترة المسائية فقط، وهذا يخدم الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس.

وبيّن "المحمدي" أن تخصص الأمن السيبراني؛ سيكون ضمن برنامج البكالوريوس بالكلية والتي تنفذ في الفترة المسائية إضافة إلى ثلاثة تخصصات هي الاتصالات والشبكات والبرمجيات، وسيبدأ الأمن السيبراني من الفصل القادم إن شاء الله.

يُذكر أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها؛ بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهيد" يوافق على فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني بكلية اتصالات الرياض
سبق

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في تخصص الأمن السيبراني في الفترة المسائية؛ اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ.

ورفع عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، شكره وتقديره للدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على دعمهم المستمر للكلية وبرامجها التدريبية؛ مبينًا أن هذا التخصص سيشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في إكمال دراساتهم.

من جانبه، أوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، أن مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف في تخصص الأمن السيبراني بالفترة المسائية فقط، وهذا يخدم الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس.

وبيّن "المحمدي" أن تخصص الأمن السيبراني؛ سيكون ضمن برنامج البكالوريوس بالكلية والتي تنفذ في الفترة المسائية إضافة إلى ثلاثة تخصصات هي الاتصالات والشبكات والبرمجيات، وسيبدأ الأمن السيبراني من الفصل القادم إن شاء الله.

يُذكر أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها؛ بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:28 AM

"الفهيد" يوافق على فتح برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني بكلية اتصالات الرياض

مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف بالفترة المسائية لخدمة الحاصلين على درجة الدبلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على افتتاح برنامج البكالوريوس بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض في تخصص الأمن السيبراني في الفترة المسائية؛ اعتبارًا من الفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1442هـ.

ورفع عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، شكره وتقديره للدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على دعمهم المستمر للكلية وبرامجها التدريبية؛ مبينًا أن هذا التخصص سيشهد إقبالًا كبيرًا من الراغبين في إكمال دراساتهم.

من جانبه، أوضح وكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، أن مدة الدراسة والتدريب سنتان ونصف في تخصص الأمن السيبراني بالفترة المسائية فقط، وهذا يخدم الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم للحصول على درجة البكالوريوس.

وبيّن "المحمدي" أن تخصص الأمن السيبراني؛ سيكون ضمن برنامج البكالوريوس بالكلية والتي تنفذ في الفترة المسائية إضافة إلى ثلاثة تخصصات هي الاتصالات والشبكات والبرمجيات، وسيبدأ الأمن السيبراني من الفصل القادم إن شاء الله.

يُذكر أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموع الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها؛ بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

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