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تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة

"الرفاعي": البرامج والفعاليات التربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين

اختُتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية، في الحفل الختامي الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.

وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، في كلمته أثناء الحفل: إن "نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة، له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين".

وأضاف: "يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف، احتياجات الشباب المتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة- الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة"، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية؛ لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.

من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بـ"تعليم جدة" عوض العتيبي: إن "أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، تجاوزوا 5 آلاف زائر يوميًّا في 41 ناديَ حيٍّ على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء".

وأضاف: "شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظّمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات، التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضوًا في جميع المسابقات و31 معلمًا من العاملين في الأندية والداعمين"؛ مقدمًا شكره لإدارة الأندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات، ودعمها، والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.

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تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة
سبق

اختُتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية، في الحفل الختامي الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.

وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، في كلمته أثناء الحفل: إن "نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة، له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين".

وأضاف: "يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف، احتياجات الشباب المتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة- الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة"، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية؛ لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.

من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بـ"تعليم جدة" عوض العتيبي: إن "أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، تجاوزوا 5 آلاف زائر يوميًّا في 41 ناديَ حيٍّ على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء".

وأضاف: "شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظّمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات، التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضوًا في جميع المسابقات و31 معلمًا من العاملين في الأندية والداعمين"؛ مقدمًا شكره لإدارة الأندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات، ودعمها، والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
06:36 PM

تكريم 61 عضوًا ومشرفًا في ختام مسابقات أندية الحي للبنين بتعليم جدة

"الرفاعي": البرامج والفعاليات التربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين

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عبدالله الراجحي - جدة
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اختُتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية، في الحفل الختامي الذي نظّمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بمدارس الثغر بالخالدية، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.

وقال مساعد مدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالعزيز الرفاعي، في كلمته أثناء الحفل: إن "نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة، له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين".

وأضاف: "يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف، احتياجات الشباب المتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة- الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة"، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية؛ لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.

من جهته قال ممثل أندية الحي للبنين بـ"تعليم جدة" عوض العتيبي: إن "أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة استقبلت خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، تجاوزوا 5 آلاف زائر يوميًّا في 41 ناديَ حيٍّ على مستوى تعليم جدة والمنتشرة في الأحياء".

وأضاف: "شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظّمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات، التي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم ٣٠ عضوًا في جميع المسابقات و31 معلمًا من العاملين في الأندية والداعمين"؛ مقدمًا شكره لإدارة الأندية في الوزارة وشركة تطوير على اعتماد مثل هذه الفعاليات، ودعمها، والشكر للقائمين على الأندية من قادة ومشرفين لجهودهم في تقديم المحتوى التربوي الذي يلبي تطلعات الشباب من خلال المسابقات والبرامج النوعية.

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