انطلاق الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام في الخبر

يتضمن 60 محاضرة يقدمها 120 خبيرًا من 11 دولة

افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية، الدكتور خالد بن محمد البتال، صباح الخميس، في مدينة الخبر، فعاليات الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام، برعاية أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويعقد الملتقى على مدى ثلاثة أيام، بالتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي الذي ينظمه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام "أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية".

وعبر رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول في الشرقية، عصام بن عبدالقادر المهيدب، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي التجمع، لأمير المنطقة على تفضله بالرعاية، وما يوليه من دعمٍ واهتمام لمناشط التجمع.

وقال إن المنطقة تستضيف كوكبة من المختصين في مجال طب الأورام والعلاج الإشعاعي من خلال 60 محاضرة، يقدمها 120 محاضرًا شاركوا من 11 دولة، في حين تعد المرة الأولى من نوعها التي يتم الجمع بين هذين الملتقيين في وقت واحد، حيث تجمع المحاضرات بين المستجدات في علاج الأورام والعلاج الإشعاعي.

وأضاف "المهيدب" أن الملتقى يناقش مستجدات علاج الأورام وعلاج الأورام بالإشعاع في محاور تتضمن علاج أورام الثدي وأورام الرأس والرقبة وأورام الجهاز الهضمي والرئة، وأورام الدم والغدد اللمفاوية، والدماغ، والأورام النسائية والمسالك البولية والعلاج التلطيفي، حيث يهدف الدمج بين الملتقيين إلى جمع المعلومات من الجانبين المساهمين في علاج مرضى الأورام (أطباء العلاج الكيماوي وأطباء العلاج الإشعاعي)، مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات ويحسن من علاج مرضى الأورام، مقدمًا الشكر للفريق العلمي والتنظيمي على جهودهم، وللجمعية الأمريكية للأورام على شراكتها الدائمة للعام الثامن على التوالي.

ومن جهته، قال رئيس اللقاء السنوي لمستجدات الجمعية الأمريكية للأورام، الدكتور هاني الهاشمي، إنه لأول مرة في المنطقة تعرض مستجدات طب الأورام وأهم مستجدات طب العلاج الإشعاعي في العام المنصرم، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لطب الأورام والجمعية الأمريكية لطب العلاج الإشعاعي.

ولفت إلى أنه تعاون جديد يجمع كل ما يزيد المعرفة ويطور الخدمة، حيث يتم خلال الملتقى تقديم 60 محاضرة وورقة بحثية، اختيرت من بين أكثر من 20 ألف ورقة بحثية، قدمت خلال أكبر تجمع طبي عالمي لمستجدات طب الأورام في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأورام والمؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب العلاج الإشعاعي، قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة.

وأشار الدكتور الهاشمي، إلى أن المريض هو محور الاهتمام، حيث حرص على أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من 25 مؤسسة وجمعية مهتمة بمرضى الأورام، وجرى خلال الملتقى الحالي إضافة أفق جديد يشارك فيه أبطال الأورام وذويهم مع مؤسسات المجتمع التي توفر الدعم بكل الأشكال.

يذكر أن فعاليات اليوم الأول من الملتقى الذي اعتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر، تضمنت خمس جلسات تتحدث حول أورام الثدي ودراسة إمكانية إعطاء المرضى جرعات مكثفة بوقت أقل وتأثير ذلك على السيطرة على الورم وعدم عودته، كذلك الأثر الإجمالي النهائي بعد إعطاء العلاج الإشعاعي، إضافة إلى جلسة تتمحور حول أورام الرأس والرقبة ودراسة فاعلية إعطاء أنواع مختلفة من العلاج الكيماوي مع العلاج الإشعاعي، ومناقشة أورام الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، متضمنًا القولون والمستقيم والمعدة والبنكرياس.