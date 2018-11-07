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"الهزاني" يدشن الموقع الرسمي للجنة تنمية الأفلاج

لإطْلاع المتابعين على برامج اللجنة المتعددة

دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، الموقع الرسمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على الشبكة العنكبوتية، وذلك بحضور مدير مركز تنمية الأفلاج معجب الكبرى، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان، والمدير التنفيذي للجنة التنمية سعد الخميسة، وعدد من منسوبي اللجنة.

وأكد رئيس قسم تقنية المعلومات بلجنة تنمية الأفلاج سفر البشر، أن الموقع الذي تم تدشينه اليوم سيكون منصة رسمية تحتوي على نقل الأخبار والبرامج التي تنفذها اللجنة والتواصل مع المجتمع وإطْلاع المتابعين على مناشط وبرامج كيانات اللجنة المتعددة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهزاني" يدشن الموقع الرسمي للجنة تنمية الأفلاج
سبق

دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، الموقع الرسمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على الشبكة العنكبوتية، وذلك بحضور مدير مركز تنمية الأفلاج معجب الكبرى، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان، والمدير التنفيذي للجنة التنمية سعد الخميسة، وعدد من منسوبي اللجنة.

وأكد رئيس قسم تقنية المعلومات بلجنة تنمية الأفلاج سفر البشر، أن الموقع الذي تم تدشينه اليوم سيكون منصة رسمية تحتوي على نقل الأخبار والبرامج التي تنفذها اللجنة والتواصل مع المجتمع وإطْلاع المتابعين على مناشط وبرامج كيانات اللجنة المتعددة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:56 PM

"الهزاني" يدشن الموقع الرسمي للجنة تنمية الأفلاج

لإطْلاع المتابعين على برامج اللجنة المتعددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، اليوم، الموقع الرسمي للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج على الشبكة العنكبوتية، وذلك بحضور مدير مركز تنمية الأفلاج معجب الكبرى، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالأفلاج مرضي الحبشان، والمدير التنفيذي للجنة التنمية سعد الخميسة، وعدد من منسوبي اللجنة.

وأكد رئيس قسم تقنية المعلومات بلجنة تنمية الأفلاج سفر البشر، أن الموقع الذي تم تدشينه اليوم سيكون منصة رسمية تحتوي على نقل الأخبار والبرامج التي تنفذها اللجنة والتواصل مع المجتمع وإطْلاع المتابعين على مناشط وبرامج كيانات اللجنة المتعددة.

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